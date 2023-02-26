Yerden ve havadan görüntülerle depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta son durum

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan ve büyük yıkım ile karşılaşan Kahramanmaraş’taki son durumu havadan görüntülendi.

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 44 bin 218'e yükselen can kaybı ile Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaralarını sarıyor.

Depremlerde büyük yıkım ile karşılaşan Kahramanmaraş’taki görüntüler duygulandırdı. Depremde birçok bina enkaza dönerken, bazı mahallelerde de duvarı yıkılan evlerin içerisindeki süslemeler ve ev sahiplerinin evden çıkmadan önce bıraktıkları odaları görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi.

 

Kaynak: İHA

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