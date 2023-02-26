Elazığ’da zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de dağlardaki çatlaklar dikkat çekti

Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ’da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü. O görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Üçocak ve Bükardı beldeleri arasında yer alan bir dağın yamacındaki çatlaklar dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak bu depremlerde de büyük hasar aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da en büyüğü 4,9 büyüklüğünde birçok deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ’da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü. O görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Üçocak ve Bükardı beldeleri arasında yer alan bir dağın yamacındaki ve yollardaki çatlaklar dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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