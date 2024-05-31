Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları

Güncellenmiş son rakamlarla en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu.

Mevduat faizi Faiz Banka
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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; TL mevduat faizi iki haftada 6 puandan fazla düştü. Mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. Mevduat faizindeki son durum merak ediliyor. "En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 2

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.791,78 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 3

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 43.791,78 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 4

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.980,82 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 5

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.736,99 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.736,99 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 6

ON Dijital (E-Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 7

Aktif Bank (N Kolay Bono)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.169,86 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 8

QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 38,25

Net getiri: 31.019,18 TL

Vade sonu ödeme: 1.031.019,18 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 9

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.547,95 TL

Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL

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Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları - Resim: 10

Enpara.com (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.547,95 TL

Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL

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