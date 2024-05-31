Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Güncellenmiş son rakamlarla en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; TL mevduat faizi iki haftada 6 puandan fazla düştü. Mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. Mevduat faizindeki son durum merak ediliyor. "En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi" sorusunun yanıtı araştırılıyor.
En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
ING (e-Turuncu Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.980,82 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.736,99 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.736,99 TL
ON Dijital (E-Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
Aktif Bank (N Kolay Bono)
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL
QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 38,25
Net getiri: 31.019,18 TL
Vade sonu ödeme: 1.031.019,18 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL
Enpara.com (Vadeli Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL