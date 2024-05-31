Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; TL mevduat faizi iki haftada 6 puandan fazla düştü. Mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. Mevduat faizindeki son durum merak ediliyor. "En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...