Adana'da sıcaklığın eksi 20'ye düştüğü Tufanbeyli'de dev buz sarkıtları oluştu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev buz sarkıtları dikkat çekti.

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu.

Tufanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu.

Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.

 
 
 
 

Kaynak: İHA

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