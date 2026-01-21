Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu kapsamında gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, Bilal Hancı 'konutu terk etmeme', İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışı çıkış yasağı' talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Gençal’ın tutuklanmasına karar verdi.

Bilal Hancı hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı çıkış yasağı', Barut ve Üstündağ hakkında ise 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı. Öte yandan soruşturma kapsamında dün 4 kişinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.