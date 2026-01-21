Bursa’da Belediye Otobüsünde Dehşet Anlar! Boş Koltuk Varken Yer Kavgası! Yolcuyu Ölesiye Darbetti

Bursa’da belediye otobüsünde boş koltuklar bulunmasına rağmen yer verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolculardan biri diğerini darbederken, saldırganın “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde sefer halindeki bir belediye otobüsünde yaşandı. İddiaya göre iki yolcu arasında, yer verme konusunda sözlü tartışma çıktı.

Gerginliğin kısa sürede büyümesiyle taraflardan biri diğerine yumruklarla saldırdı.

Saldırganın, yere düşen kişinin başında bekleyerek “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı anlar, otobüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Diğer yolcuların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Bursa
