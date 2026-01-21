Bursa’da Belediye Otobüsünde Dehşet Anlar! Boş Koltuk Varken Yer Kavgası! Yolcuyu Ölesiye Darbetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde sefer halindeki bir belediye otobüsünde yaşandı. İddiaya göre iki yolcu arasında, yer verme konusunda sözlü tartışma çıktı.

Gerginliğin kısa sürede büyümesiyle taraflardan biri diğerine yumruklarla saldırdı.

Saldırganın, yere düşen kişinin başında bekleyerek “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı anlar, otobüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Diğer yolcuların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA