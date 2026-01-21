Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'a Yakalama Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda ünlü ismin adı geçerken, soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler tutuklanmıştı. Son olarak sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. ATK’daki uyuşturucu testlerinin ardından bu şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu ortaya çıktı. Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

Kaynak: Sabah