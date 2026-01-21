Dev Kayalar Eve Düştü! 5 Kişilik Aile Saniyelerle Kurtuldu

Şırnak’ta yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kayalar bir evin üzerine düştü. 5 kişilik aile son anda dışarı çıkarak hayatta kaldı.

Dev Kayalar Eve Düştü! 5 Kişilik Aile Saniyelerle Kurtuldu
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları dağ yamacına yakın konumdaki bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, şiddetli gürültüyü fark ederek saniyelerle dışarı çıkmayı başardı. Kayaların isabet ettiği evin duvarları büyük ölçüde yıkılırken, yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Dev Kayalar Eve Düştü! 5 Kişilik Aile Saniyelerle Kurtuldu - Resim : 1

'DEPREM OLDU SANDIK'

Ev sahibi Esma Gezme, çocuklarıyla birlikte eşyalarını almak için eve geldikleri sırada heyelanın meydana geldiğini belirterek, "Deprem oldu sandık. Çocuklarımı alıp kendimizi dışarı attık. Kayalar yatak odasına girdi, tüm eşyalarımız enkaz altında kaldı. Şu an dışarıdayız, çaresiz durumdayız" dedi.

Dev Kayalar Eve Düştü! 5 Kişilik Aile Saniyelerle Kurtuldu - Resim : 2

Heyelanın ardından bölgeye gelen yetkililer olay yerinde inceleme yaptı. Mahalle sakinleri benzer bir tehlikenin tekrar yaşanmaması için yamaçta bulunan riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Şırnak
