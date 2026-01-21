Cani Baba 2 Çocuğunu Katledip İntihar Etmişti! Adana’daki Aile Vahşetinde Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 15 Ocak akşamı Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan lüks villada meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) vize danışmanlığı yaptığı ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanındığı öğrenilen Sergen Altunbaş (34), önce bahçede park halindeki otomobilini ateşe verdi. Kısa süre sonra çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurdu. Altunbaş, ardından aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri ve yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu. Yapılan kontrollerde üç kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ada ve Mert Altunbaş kardeşler Seyhan ilçesi Karayusuflu Mezarlığı’nda, Sergen Altunbaş ise Hadırlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OLAY SIRASINDA ANNE EVDE YOKTU

Sergen Altunbaş’ın, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü Gizem Deniz’in olay anında evde bulunmadığı öğrenildi. Olayın, Deniz’in annesinin yanında olduğu sırada gerçekleştiği belirtildi.

‘ABLA ÇOCUKLARIM ORADA, ÇOCUKLARIMI KURTAR’

Soruşturma sürerken, villanın karşısındaki evde oturan komşu Zehra Özgül, yaşadıklarını anlattı. Balkonunda oturduğu sırada otomobilin yandığını fark ettiğini söyleyen Özgül, panikle Gizem Deniz’i aradığını belirterek şunları söyledi:

“Alevleri fark edince ne olduğunu anlamaya çalıştım ardından otomobilden patlama sesleri geldi, kısa süre sonra da silah sesi duyuldu. Hemen Gizem'i aradım, daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip, telefonu kapattı. Yoldaydı ve eve geliyordu. Eve gittiğimizde hem otomobilin yandığını hem de Sergen'in çocuklarını öldürüp, intihar ettiğini öğrendik. Bu sırada Gizem ile annesi de geldi. Onları eve almadık. Gizem'in annesine ne olduğunu sorduğumda, Sergen ve Gizem'in ailece Mersin'de olduklarını, sabah saatlerinde Adana'ya geldiklerini söyledi. Sabah Gizem'i annesine bırakıp, 'Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya, oyuncak alırım, akşam burada oturur konuşuruz' demiş. Onlar, akşam Sergen'in gelmesini bekliyormuş. Sergen, çocukları alıp eve gelmiş, arkasından da Gizem'e 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız' diyerek mesaj attığını bunun üzerine eve gelmek için yola çıktıklarını söyledi

Özgül, Gizem Deniz ve annesinin kısa süre sonra olay yerine geldiğini, ancak polis tarafından eve alınmadıklarını belirtti.

'HALA İNANMAK İSTEMİYORUM'

Komşuları olarak aileyi yaklaşık iki yıldır tanıdıklarını ifade eden Zehra Özgül, yaşananların kendilerini derinden sarstığını dile getirdi. Zaman zaman tartışmalara tanık olduklarını ancak genel olarak mutlu bir aile görüntüsü verdiklerini söyleyen Özgül, “Yaklaşık 2 yıldır burada oturuyoruz. Aynı anda evlerimizi yaptırdık. Bu süreçte bazı tartışmalarına şahit olduk ama güzel anlarına da çok şahit olduk. Yeni ev yapıldığı için komşulara davetler verildi, çocuklarının doğum günü partisine katıldık. Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Geldiğimiz noktada işin açıkçası şok yaşadığımız bir durum oldu. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum” dedi.

‘KORKUNÇ BİR OLAY, AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR’

Ailenin bir diğer komşusu Ülkü Bilgili ise olay anında yaşananları, “Polisleri, ambulansı görünce biz de olay yerine gittik. Biz sadece otomobilin yandığını sanıyorduk. Arabadan patlama sesleri geldi, parçalar havada uçuşuyordu. İtfaiye, aileyi alır çıkarır diye bekledik. Ölüm hiç aklımıza gelmedi. Yangını söndürdükten sonra çocukları da kendini de öldürdüğünü söylediler. Anne geldiğinde de sinir krizleri geçirdi. İçeri girmek istedi ama polisler görülecek durumda olmadığını söyleyerek anneyi eve almadı. Gelmeden önce eşi mesaj atmış. 'Geldiğinde çocuklar ve beni ölü olarak bulacaksın' diye yazmış. Korkunç bir olay. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor” sözleriyle anlattı.

Kaynak: DHA