Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme: Bilal Hancı’ya Ev Hapsi Talebi, Abdullah Gençal İçin Tutuklama İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BİLAL HANCI İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama talebiyle, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
