Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Esat Yontunç'tan İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Esat Yontunç, hakkında çıkan yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yontunç açıklamasında "Hayatım boyunca bu konularla bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi