Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Esat Yontunç'tan İlk Açıklama Geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında, yurtdışında olduğunun belirlenmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, karara ilişkin yaptığı açıklamada en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Esat Yontunç, hakkında çıkan yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yontunç açıklamasında "Hayatım boyunca bu konularla bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

