Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Testi Pozitif Çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karataş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek” suçların

dan yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karataş, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örneği vermişti. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Rapora göre, Karataş’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

