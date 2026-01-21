Haldun Dormen'den Acı Haber: Türk Tiyatrosunun Çınarını Kaybettik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Grip nedeniyle bir süredir tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen, kaldırıldığı hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna onlarca yıl emek veren, sayısız oyuncunun yetişmesine katkı sunan Dormen’in ölümünü oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurdu.

OĞLU DUYURDU

Ömer Dormen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır."

Tiyatro sahnesine kazandırdığı eserler ve yetiştirdiği isimlerle Türk tiyatrosunun en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Haldun Dormen’in vefatı, büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi