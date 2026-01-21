Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir sarsıntı daha kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Saat 18.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 11.58 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-21
Saat:18:11:49 TSİ
Enlem:39.135 N
Boylam:28.32389 E
Derinlik:11.58 km
Detay:https://t.co/9rSNvActKt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: