Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Saat 18.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 11.58 kilometre olduğu belirtildi.

