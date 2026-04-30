Sumud'a Korsan Baskına MSB'den Net Rest: 'Hukukun Açık İhlali, Tüm Tedbirler Devrede'

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı 'hukuk ihlali' ilan etti. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak TSK’nın bölgeyi hassasiyetle takip ettiğini vurgulayan Bakanlık, insani yardım ve destek için her türlü askeri tedbirin masada olduğu mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, İsrail ordusunun Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik gerçekleştirdiği müdahaleye dair kritik açıklamalarda bulundu.

'HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ'

Bakanlık kaynakları, uluslararası sularda gerçekleşen baskının sadece yardım gemilerini değil, küresel deniz hukukunu da hedef aldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince gerçekleştirilen bu müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır" ifadeleri kaydedildi.

TSK SAHADA

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakimiyetine ve tarihsel sorumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip ettiği vurgulandı. TSK’nın daha önceki yardım operasyonlarında olduğu gibi bugün de aktif rol aldığı belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak gelişmeler yakından takip edilmektedir. İnsani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Kaynak: AA

