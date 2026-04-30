Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, ilçenin yeni yönetimini belirlemek üzere Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Tansiyonun yüksek olduğu seçimlerde, başkan vekilliği koltuğuna oturan isim CHP'li Murat Güneş oldu.

3. TURDA KESİN SONUÇ

38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamaya 36 üye katıldı. İlk iki turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine geçilen 3'üncü turda düğüm çözüldü.

CHP’nin adayı Murat Güneş 22 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Rakibi Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan ise 14 oyda kaldı.

'HİZMET KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından meclis üyelerine teşekkür eden Murat Güneş, Ataşehir’in projelerine ve hizmetlerine ara vermeden devam edileceğini vurguladı. Güneş’in, mazbatasını almasının ardından resmen mesaisine başlaması bekleniyor.





Kaynak: DHA