DNA'lar Konuşacak, Sır Çözülecek: Şüpheli Araçtaki İzler Gülistan'a mı Ait?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, 'kasten öldürme' şüphesiyle sarsıcı bir boyuta ulaştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in tutuklanmasının ardından, dosyadaki teknik incelemeler şüpheli araç üzerine yoğunlaştı.

DNA ÖRNEKLERİALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda hareket eden Doku ailesi, bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Bürosu’na gitti. Anne Bedriye ve baba Halit Doku’dan DNA ve doku örnekleri alındı.

ARAÇ DEĞİŞTİRME OYUNU MU?

Soruşturma derinleştikçe, baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Gülistan’ın kaybolduğu dönemde Sonel’in kullandığı BMW marka aracın kısa süre sonra satıldığı, yerine ise aynı model ve aynı renkte yeni bir aracın alındığı ortaya çıktı. Savcılık, bu durumu "delil karartma girişimi" olabileceği şüphesiyle incelemeye aldı.

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA KRİMİNAL TAKİP

Söz konusu araç, kapsamlı bir DNA ve doku incelemesi yapılabilmesi için önce İstanbul’a, ardından detaylı laboratuvar çalışmaları için Ankara’ya gönderildi. Ankara’da süren incelemelerde, araç içerisinde Gülistan Doku’ya ait herhangi bir biyolojik iz (saç teli, kan, deri döküntüsü vb.) olup olmadığı araştırılıyor.

Aileden alınan numuneler, araçta tespit edilen tüm DNA örnekleriyle karşılaştırılarak cinayetin somut delilleri aranacak.

Kaynak: Habertürk