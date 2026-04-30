AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sumud Filosu Açıklaması: 'Filoya Saldırı Barbarlıktır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen İsrail müdahalesine tepki gösterdi.Çelik açıklamasında, "Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'İnsanlık İttifakı'nı' hedef alan bir barbarlıktır." dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, "İnsanlık İttifakı'nı" hedef alan bir barbarlıktır. İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
