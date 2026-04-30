Akdeniz'de Sumud'a 'Siyonist' Pranga! 20 Türk Aktivist Alıkonuldu

İsrail ordusunun Gazze ablukasını kırmak amacıyla hareket eden sivil yardım gemilerine yönelik müdahalesine Ankara’dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda gerçekleşen baskını "korsanlık" ve "hukuk tanımazlık" olarak tanımladı.

'İNSANİ DEĞERLER HEDEF ALINDI'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırının sadece bir yardım operasyonunu engellemek değil, aynı zamanda insani değerleri ve uluslararası hukuk kurallarını doğrudan hedef almak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in bu saldırganlığı, uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesinin açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer katılımcıların can güvenliği ile hukuki durumları hakkında ilgili ülkelerle koordineli olarak gerekli tüm girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

17 TEKNE YUNAN SULARINDA

Saldırıya ilişkin Küresel Sumud Filosu'ndan açıklama geldi. Saldırı anında manevra yaparak kuşatmayı yarmayı başaran 17 tekne ise Yunanistan karasularına sığınmak zorunda kaldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, Yunan karasularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu; kurtulan 17 tekne Yunan sularına girdi."

20 TÜRK VATANDAŞI ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, İsrail ordusunun 20 Türk vatandaşını alıkoyduğunu belirtti.

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 20 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:​​​​​​​

Mustafa Enes Topal (Saf Saf), Muhammed Özdem (Saf Saf), Ali Deniz (Esplai), Yunus Kava (Esplai), Şahin Yaslık (Saf Saf), Mustafa Arslan (Saf Saf), Abdulselam Demir (Freia), Nevzat Öylek (Esplai), Nevzat Güzel (Freia), Halil Erdoğmuş (Esplai), Abdüllatif Faslı (Freia), Hüseyin Şuayb Ordu (Saf Saf), Mahmut Akay (Saf Saf), Görkem Duru (Ghea), Mehmet Atlı (Ghea), Mükremin Köse (Freia), Ramazan Tekdemir (Freia), Mahmut Çağatay Yavuz (Eros 1), Hüseyin Oral (Saf Saf), Ömer Osman Taştan (Freia).

SUMUD FİLOSU İKİNCİ KEZ HEDEFTE

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Kaynak: AA