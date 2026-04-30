Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e Sumud Resti: 'Bu Bir Savaş Suçudur!'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı 'barbarlık' olarak nitelendirdi. İsrail’in eylemini açık bir 'savaş suçu' olarak tanımlayan Kurtulmuş, uluslararası toplumu bu insanlık sınavında sesini yükseltmeye çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail ordusunun Akdeniz’de insani yardım gemilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyona çok sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, saldırıyı sadece bir askeri müdahale değil, topyekûn insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak gördüğünü vurguladı.

'BARBARCA EYLEM MEŞRULAŞTIRILAMAZ'

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten Kurtulmuş, "Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur" ifadelerini kaydetti.

'İNSANLIK CEPHESİNE KORSAN MÜDAHALE'

Gazze halkı için yola çıkan aktivistleri "insanlık cephesinin mensupları" olarak tanımlayan TBMM Başkanı, uluslararası sularda gerçekleşen bu baskını "korsan saldırı" olarak niteledi. Kurtulmuş, vicdan sahibi herkesin bu zorbalık karşısında safını belli etmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda dünya kamuoyuna seslenen Kurtulmuş, "İnsanlık onurundan yana olan herkes sesini yükseltmeli. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ediyoruz" diyerek, küresel sessizliğin bu tür suçlara ortak olmak anlamına geleceği mesajını verdi.

Kaynak: AA

