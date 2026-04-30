Tapuda Her Şey Sil Baştan Değişiyor! O Sistem Geliyor, Artık Böyle Yapılacak

2026’nın başında yürürlüğe giren “gerçek beyan” uygulamasının ardından, taşınmaz alım satımında yeni bir adım daha atılıyor. Ticaret Bakanlığı’nın temmuz ayında hayata geçirmeyi planladığı düzenlemeyle birlikte, satış bedelinin transferi ile tapu devri eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Böylece alıcı ve satıcının ayrı ayrı işlem yapmasına gerek kalmadan süreç daha güvenli hale getirilecek.

AMAÇ KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK

Bakanlık, yeni sistemin temel hedefinin tarafları dolandırıcılık ve hırsızlık riskine karşı korumak olduğunu açıkladı. Aynı zamanda yüksek tutarlı nakit taşınmasının önüne geçilmesi ve para transferlerinin kayıt altına alınarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

RİSKLER AZALACAK

Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, yeni düzenlemenin en kritik yönünün ödeme ile mülkiyet devrinin aynı anda yapılması olduğunu belirtti. Bu sayede sahte para ya da dolandırıcılık gibi risklerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

FİYATLAR DAHA NET GÖRÜLECEK

Yeni sistemle birlikte taşınmazların gerçek satış bedelleri üzerinden işlem yapılmasının zorunlu hale geleceğini vurgulayan Hiçdurmaz, bu durumun piyasa fiyatlarının daha şeffaf biçimde oluşmasını sağlayacağını söyledi. Böylece bölgesel fiyat dengesi daha net izlenebilecek ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilebilecek.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK

Uzmanlar, satış bedelinin bir kısmının sistem dışında bırakılması ya da düşük gösterilmesi durumunda tarafların risk altına gireceğine dikkat çekiyor. Sisteme bildirilen tutarın bölgedeki rayiç değerlerin altında kalması halinde işlemler “şüpheli” olarak işaretlenebilecek ve incelemeye alınabilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli Mekânsal Veri Analizi Sistemi (MEVA) da süreci destekliyor. Bu sistem; banka ekspertiz raporları, ilan siteleri ve belediye rayiçlerini tek platformda toplayarak gerçek dışı beyanların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

Temmuz ayında devreye girmesi planlanan dijital ödeme sistemi, yıl başında başlatılan “gerçek beyan” uygulamasını tamamlayıcı nitelikte olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi