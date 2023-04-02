Siirt'te tipi ve kar: Hayvan sürüsü güçlükle köye ulaştırıldı

Siirt’te otlatmak için kırsala çıkartılan yüzlerce küçükbaş hayvan, aniden bastıran tipi ve kar yağışının ardından çobanlar ve sürü sahipleri tarafından güçlükle köye götürüldü.

Siirt’te etkili olan kar yağışı özellikle kırsal kesimi olumsuz yönde etkilemeye başladı. Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde otlatmak için kırsala çıkarılan küçükbaş hayvanlar, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Hayvanları bir arada tutmaya çalışan çoban ve sürü sahipleri, koyunları 2 saatlik zorlu yürüyüşün ardından köylerine güçlükle ulaştırdı.

Yetkililer, don ve çığ düşmelerine vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

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