Siirt'te tipi ve kar: Hayvan sürüsü güçlükle köye ulaştırıldı

Siirt’te etkili olan kar yağışı özellikle kırsal kesimi olumsuz yönde etkilemeye başladı. Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde otlatmak için kırsala çıkarılan küçükbaş hayvanlar, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hayvanları bir arada tutmaya çalışan çoban ve sürü sahipleri, koyunları 2 saatlik zorlu yürüyüşün ardından köylerine güçlükle ulaştırdı.

Yetkililer, don ve çığ düşmelerine vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.