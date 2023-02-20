İlk yardımda herkesin bilmesi gereken 'hayat kurtaran yöntemler'

Sadece afet durumlarında ya da sonrasında değil, ilk yardım bilgisinin her zaman herkesin sorumluluğunda olması gerektiğini hatırlatan Nurcan Esin, “Bu bilgiler hayat kurtaran bilgilerdir ve olay anında her zaman sağlık ekipleri yanımızda olamazlar” dedi.

Son Güncelleme:

Yakın zamanda yaşadığımız ve milyonları etkileyen deprem afetinden sonra sağlık ekiplerinin aynı anda herkese anında müdahale edememesi durumu yine ilk yardım bilgisinin önemini ortaya çıkardı. Özellikle kalp durması, nefes alamama ve kanama gibi durumlar karşısında ilk yardımın hayati öneme sahip olduğunu ve herkesin her an müdahale edebilecek kadar bilgiye sahip olması gerektiğini aktaran Nurcan Esin, konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

“İlk müdahaleyi yapanlar genelde yanımızdaki kişilerdir” diyerek konunun hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için hassas olduğunu dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nurcan Esin, “Ambulansların ortalama geliş süreci 7-8 dakikayı almaktadır. Kalp ve beynin hasar alması, özellikle beyin hücrelerinde oksijensizliğe bağlı hücre hasarı ilk 4 dakikada başlar. 6 dakikadan sonra bu hasar artmaya devam ederek 10 dakikada geri dönüşümsüz hale gelir. Bu yüzden ambulans veya profesyonel ekipler gelene kadar, size yardım edebilecek kişiler yanınızdaki kişiler olmalı” dedi.

Hasta/yaralı kişinin öncelikle şuur kontrolü yapılmalıdır. Seslendiğimizde ya da dokunduğumuzda bize cevap vermeyen hastaya ağrılı uyarı verdiğimizde de cevap yoksa hemen 112'yi aramalıyız ya da arayacak başka biri varsa direkt talimat verip 112 acil sistemi harekete geçirmeliyiz. Hastanın/yaralının şah damarından nabız bakmayı biliyorsak nabız bakarak nabzı olmayan hastaya hemen kalp masajına başlamalıyız. Bize cevap vermeyen bilinci kapalı hasta/yaralıda nabız bakmayı bilmiyorsak veya nabız baktık ama emin olamadıysak ve hava yolu tıkalı değilse solunumunun olup olmadığını hızlıca değerlendirdikten sonra solunumu olmayan hastaya kalp masajına başlayabiliriz” şeklinde ilk müdahale başlangıcını anlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi yıkıldı
Hatay'da binalar birer birer yıkılıyor Hatay'da binalar birer birer yıkılıyor
Hatay'da enkazlar hayatını kaybeden çocuklar için balonlarla süslendi Enkazlar hayatını kaybeden çocuklar için balonlarla süslendi
Engelli depremzede: Günlerce arabada kaldık 'Nasılsınız, ne yiyip ne içiyorsunuz’ diye kimse sormadı Engelli depremzede: Günlerce arabada kaldık 'Nasılsınız, ne yiyip ne içiyorsunuz’ diye kimse sormadı
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi
'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor' 'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor'
Deprem bölgesinden dönen ekibe duygulandıran karşılama Deprem bölgesinden dönen ekibe duygulandıran karşılama
Depremde kaybolan Bulut'u gören aile gözyaşlarına hakim olamadı Depremde kaybolan Bulut'u gören aile gözyaşlarına hakim olamadı
Kemal Bülbül: Elbistan’da enkazlar hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz Kemal Bülbül: Elbistan’da enkazlar hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz
Depremde öleceğini düşünürken bebeği oldu Depremde öleceğini düşünürken bebeği oldu
Deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi, dönüş yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı Deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi, dönüş yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı
Depreme Mersin’de yakalanan yurttaş: 5 bin olan ev kirası, depremden sonra 10-15 bin oldu Depreme Mersin’de yakalanan yurttaş: 5 bin olan ev kirası, depremden sonra 10-15 bin oldu
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük