Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek'in ev hapsi kararıyla tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında çıkan 'ev hapsiyle tahliye edildi' iddialarına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yalanlama geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in tutukluluk halleri devam etmektedir" denilerek, yanlış bilgi yayanlar hakkında yasal işlem yapılabileceği ifade edildi.

