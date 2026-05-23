Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında çıkan 'ev hapsiyle tahliye edildi' iddialarına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yalanlama geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in tutukluluk halleri devam etmektedir" denilerek, yanlış bilgi yayanlar hakkında yasal işlem yapılabileceği ifade edildi.

