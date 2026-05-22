Gülistan Doku Soruşturmasının Firari Şüphelisine Kelepçe: İşte Umut Altaş Yakalanma Anları

Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı bildirildi. Altaş'ın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi.

ÖNCEKİ GÜN RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Altaş, önceki gün Akşam Gazetesi’ne verdiği röportajda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kendisine cinayeti itiraf ettiğini belirtmişti. Altaş, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

HSK’nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasının ardından Gülistan Doku dosyası yeniden açılarak kapsamlı şekilde incelenmeye alınmıştı. JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesine ait yaklaşık 70 güvenlik kamerasından elde edilen 700 saate yakın görüntüyü mercek altına almış, HTS ve PTS kayıtlarıyla birlikte soruşturmayı derinleştirmişti.

Süreçte düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmış; bazı isimler 'kasten öldürme', bazıları ise 'delil karartma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında ayrıca dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu isimler tutuklanmıştı.

Kaynak: AA