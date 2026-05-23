İran Saldırısına Karşıydı, ABD'de Üst Düzey İstifa

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden ayrıldığını açıkladı. Gabbard, İran’a saldırıya karşı çıkan isimler arasında yer alıyordu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, istifa ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’a sunduğu mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Gabbard, kararının gerekçesi olarak eşinin sağlık durumunu gösterdi.

Gabbard, eşi Abraham’a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konduğunu belirterek, bu süreçte ailesinin yanında olmak istediğini ifade etti. Görev devrinin sorunsuz ilerlemesi için çalışacağını söyleyen Gabbard, Trump’a destek ve anlayışı nedeniyle teşekkür etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gabbard’ın 30 Haziran itibarıyla görevden ayrılacağını doğruladı. Trump, "Tulsi inanılmaz bir iş çıkardı, onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'A SALDIRIYA KARŞIYDI

ABD basınında, Gabbard'ın, daha önce istifa eden yardımcısı Joe Kent gibi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler çıkmıştı. Basında, Beyaz Saray yetkililerinin, Gabbard'ı Venezuela'ya ilişkin operasyonel görüşmelerin dışında bıraktığını ve Trump'ın, hassas planlama süreçleri konusunda kendisine tam olarak güvenmediğini öne süren iddialara da yer verilmişti.

Kaynak: AA

