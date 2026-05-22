Özel, Kılıçdaroğlu'yla Ne Konuştuğunu Açıkladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçti. Görevden alınan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ‘Parti irademize sahip çıkıyoruz’ mitinginde konuştu. Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bizim suçumuz müesses nizama başkaldırmak, bizim suçumuz kontrollü muhalefet olmayı reddetmek, bizim suçumuz paşa paşa konforlu muhalefet koltuğunda oturmayıp, millet için iktidarı hedeflemek. Mesele milletin sofrasından gidenlerin hesabını sormaktır, milletin bozulan huzurunu geri getirmeye çalışmak, küçülen ekmeğini büyütmeye çalışmaktır. Mesele müesses nizama itiraz edip AKP'nin kara düzenin çarkına çomak sokmaktır. Mesele budur.

'CHP'Yİ AKP'NİN BUTLAN KOLLARI YÖNETEMEZ'

* Bugün biz CHP'yi değil, CHP'ye yapılan bu saldırıyla demokrasiyle, siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanetin, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler. CHP'yi AKP'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz.

* Türkiye değil Dünya siyasi tarihinde olmayacak bir kararla, bambaşka bir hukuk dalının bir kararını, bir siyasi partinin 2,5 yıl önce yapmış olduğu bir kurultayla ilgili butlan kararı verdiler. Kendilerinin bile savunamadıkları bu kararı verdirerek, CHP'yi bölmeye, kendi içinde meşgul etmeye, iktidarlarını korumaya çalışanların açık kumpasıyla karşı karşıyayız. Bir yandan da bu cenderenin içinden çıkmak gerekiyor.

Bunu gidip de rejimle uzlaşacak, aparatlarıyla uzlaşacak, olmadık temaslar, pazarlıklar yaparak, bekledikleri tavizleri vererek yapacak halimiz yoktu. O yüzden buradayım, o yüzden buradayız.

KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

* Dedim ki, "Sokağı görüyor musun, milleti duyuyor musunuz, bu partinin baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşındaki teyzemi, 15 yaşındaki evladı görüyor musunuz?, Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor, bugün Türkiye'nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, siyasi partileri en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor, 'Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir' diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz diye?' Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.

CHP delegesinin, üyesinin önünde Atatürk'ün sandığı gelecek. Bu milletin önüne ise seçim sandığı gelecek. İktidar değişecek. Bu meydanın gücüyle sandığı da getireceğiz. Emekçinin de emeklinin de hakkını alacağız. Gençlerin umudu olacağız. Sizin gücününüz bir araya getirmek şart. Hemen şimdiden kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra da seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız.

Bu yürüyüş durmayacak benden size söz. Bu yürüyüş mağdurların, mazlumların, iyilerin, yoksulların, çalışkanların, dürüstlerin haysiyet yürüyüşüdür, onur yürüyüşüdür, iktidar yürüyüşüdür. Dayanışmayı, örgüt örgüt, meydan meydan, adım adım adım büyüten tüm siyasi partilere, siyasi partilere, sivil topluma, meslek odalarına, Barolara yürekten teşekkür ediyorum."