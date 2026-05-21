CHP'de 'Milyon Euroluk' Kriz: Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkez kulisleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ortaya attığı iddialarla çalkalanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre, yerel seçimler öncesinde Genel Başkan Özgür Özel’in talebi ve Milletvekili Veli Ağbaba’nın talimatıyla ayrı ayrı 1 milyon euro ile 200 bin dolar nakit para verdiklerini öne süren Böcek ailesinin bu iddiaları, parti hiyerarşisinde ve yönetiminde çok ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.

GENEL MERKEZ İSTİFA BEKLEDI

Edinilen kulis bilgilerine göre, parti yönetimi, adının karıştığı bu ağır iddiaların ardından Muhittin Böcek’in partiye zarar vermemek adına görevinden veya partiden gönüllü olarak istifa etmesini bekledi. Ancak Böcek'in istifa seçeneğine tamamen kapıları kapattığı ve sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Son dönemde Böcek'in, cezaevinde bulunan CHP’li yöneticiler ve parti avukatlarıyla da tüm temasını kestiği ve görüşmeyi reddettiği öğrenildi.

'ÖZKAN YALIM HATASI TEKRARLANMASIN'

Parti kurmayları, daha önce yaşanan "Özkan Yalım" sürecindeki kriz yönetiminin bir benzerinin Böcek için de tekrarlanmaması gerektiği konusunda hemfikir. Doğrudan genel merkezin zirvesini hedef alan ve partiyi zan altında bırakan bu iddiaların, kamuoyu nezdinde büyük bir itibar kaybına yol açtığı savunuluyor. Birçok üst düzey kurmay, sürecin uzamasının CHP’ye çok ağır bir siyasi maliyet çıkaracağı uyarısında bulunuyor.

İHRAÇ GÜNDEMDE

Yaşanan bu gerilimin ardından, gözler CHP’nin bugün gerçekleştireceği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi. Toplantıda, partiyi yıprattığı gerekçesiyle Muhittin Böcek’in kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesi formülünün resmen gündeme getirilmesi ve sürecin hızlandırılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi