ABD'yle Müzakereler Sürerken... İran, Hava Sahasını Uçuşlara Kapattı

ABD ile İran arasında müzakere trafiği sürerken dikkat çeken bir hava sahası kararı geldi. Faytuks News'te yer alan habere göre İran, ülkenin batı kısmındaki hava sahasını Pazartesi sabahına kadar gece uçuşlarına kapattı. Yalnızca gündüz saatlerinde uçuşlara izin verilecek.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Karar, Washington–Tahran hattında temasların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerin, ABD’nin İran’a yönelik eylemleri sonucu oluşan görüş ayrılıkları zemininde devam ettiğini söyledi.

Bekayi, katıldığı bir televizyon programında, henüz anlaşmaya yakın olunduğu bir noktaya gelinmediğini belirterek, "Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez" ifadelerini kullandı. Bekayi, diplomasinin zaman aldığını ve ilerletilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müzakerelerin şu anki odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu ve nükleer meselelerin şu aşamada ele alınmadığını hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi