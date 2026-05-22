Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesiyle birlikte mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 3 avukatını gönderdiği azilnameyle görevinden aldı.

GÖREVDEN ALINAN 3 İSİM

Görevden alınan avukatların Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu öğrenildi.

MAHKEME BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi (İstinaf) kararına göre, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: ANKA