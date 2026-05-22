Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilmesinin ardından ilk hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesiyle birlikte mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 3 avukatını gönderdiği azilnameyle görevinden aldı.
GÖREVDEN ALINAN 3 İSİM
Görevden alınan avukatların Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu öğrenildi.
MAHKEME BUTLAN KARARI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi (İstinaf) kararına göre, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve kaldığı yerden devam edecek.
Kaynak: ANKA
