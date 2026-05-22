Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı

Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilmesinin ardından ilk hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesiyle birlikte mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 3 avukatını gönderdiği azilnameyle görevinden aldı.

GÖREVDEN ALINAN 3 İSİM

Görevden alınan avukatların Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu öğrenildi.

MAHKEME BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi (İstinaf) kararına göre, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP Resmen YSK'ya İtiraz Etti CHP Resmen YSK'ya İtiraz Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kapatılan Bilgi Üniversitesi İçin YÖK'ten Açıklama: Hiçbir Öğrenci Mağdur Edilmeyecek 'Hiçbir Öğrenci Mağdur Edilmeyecek'
ÇOK OKUNANLAR
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'