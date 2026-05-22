Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal etmesi, siyaset kulislerinde deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

Kararın ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, "CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı" diyerek partiyi bekleyen bölünme tehlikesine dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'E GİDİP OTURACAK MI?

Yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin yasal lideri konumuna geldiğini vurgulayan Selvi, köşesinde ana muhalefetin önündeki kritik soruları sıraladı. "CHP zaten karışıktı, mutlak butlanla birlikte daha da karışacak" diyen Selvi, şu soruları sordu:

"Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gidip partinin başına oturacak mı? Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? CHP’de kalıp mücadele mi edecekler, yoksa ayrılıp yeni bir parti mi kuracaklar? CHP bölünecek mi?"

'CHP’DEKİ 4 GÜÇ ODAĞI'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ”CHP arınsın” çıkışının aslında parti içi derin bölünmeyi net bir şekilde ortaya koyduğunu savunan Abdulkadir Selvi, mevcut tabloda CHP'nin resmen 4 parçaya ayrıldığını iddia etti.

Selvi'nin analizine göre partiyi yöneten ve gelecekte karşı karşıya gelmesi beklenen o yapılar şunlar:

Ekrem İmamoğlu’cular: İstanbul merkezli güç dengesini elinde tutanlar. Özgür Özel’ciler: Mevcut yönetim kadrosu ve Özel'e sadık kalan genel merkez ekibi. Kemal Kılıçdaroğlu’cular: Yargı kararıyla yeniden göreve iade edilen eski genel başkan taraftarları. Abiler: Parti içi dengeleri korumaya çalışan ve kriz anlarında ara bulucu rolü üstlenen tecrübeli isimler.

YENİ BİR MAĞDURİYET Mİ, YOKSA BÖLÜNME Mİ?

Bu kararın ardından Türk siyasetinin son derece kritik bir viraja girdiğini belirten Selvi, sürecin iki farklı şekilde sonuçlanabileceğine dikkat çekti:

"CHP açısından yeni bir mağduriyet hikayesi mi yazılacak, yoksa parti bölünecek mi?"

Kaynak: Hürriyet Gazetesi