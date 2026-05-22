Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlarla, Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü görevden alınırken, KOSGEB ve ÇAYKUR’daki boş kadrolara kritik atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni kararlar doğrultusunda üç önemli kurumda kritik görev değişimleri yaşandı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDA ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK
Yayımlanan kararnameye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde önemli bir bayrak değişimi gerçekleşti. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevinden alınırken, bu kritik koltuğun yeni sahibi Çağlar Tabak oldu.
KOSGEB VE ÇAYKUR’DA YENİ İSİMLER
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) de yeni isimler göreve getirildi.
- KOSGEB'de Güçlendirme: Kurumda bir süredir boş bulunan Başkan Yardımcılığı kadrolarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti atanırken, 1. Hukuk Müşavirliği görevine ise Mustafa Genç getirildi.
- ÇAYKUR Bölge Müdürlüklerine Atama: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatındaki boş kadrolar dolduruldu. Bu kapsamda Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne ise Fatma Musluoğlu atandı.
Söz konusu atama ve görevden alma kararları, yayımı tarihi itibarıyla yasal olarak uygulamaya girdi.
Kaynak: AA
