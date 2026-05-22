Türkiye'den Somali'ye Hibe ve OECD ile Kritik Protokol Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan iki yeni kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye, Somali ile ayni hibe desteği anlaşmasını yasalaştırdı ve OECD İstanbul Merkezi'nin protokolünü yeniledi.

Son Güncelleme:
Türkiye'den Somali'ye Hibe ve OECD ile Kritik Protokol Resmi Gazete'de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından geçen iki ayrı uluslararası anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

SOMALİ İLE 'AYNİ HİBE' DÖNEMIİ YASALAŞTI

Yayımlanan ilk kanun, Doğu Afrika ülkesi Somali ile yürütülen stratejik ilişkileri kapsıyor. Ankara'da 6 Temmuz 2022 tarihinde imza altına alınan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşması", TBMM'deki kabul sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yasal zemin kazandı.

Bu kanunla birlikte iki ülke arasındaki savunma ve insani yardım köprülerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

OECD İSTANBUL MERKEZİ PROTOKOLÜ YENIİLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan ikinci kritik kanun ise küresel ekonomi yönetimiyle ilgili adımları içeriyor. İstanbul'da 10 Nisan 2025 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine İlişkin Protokol" onaylandı.

Söz konusu protokolün, hukuki açıdan 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi uygun bulundu.

Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma KararlarıKamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma KararlarıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
ÇOK OKUNANLAR
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'