Türkiye'den Somali'ye Hibe ve OECD ile Kritik Protokol Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından geçen iki ayrı uluslararası anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

SOMALİ İLE 'AYNİ HİBE' DÖNEMIİ YASALAŞTI

Yayımlanan ilk kanun, Doğu Afrika ülkesi Somali ile yürütülen stratejik ilişkileri kapsıyor. Ankara'da 6 Temmuz 2022 tarihinde imza altına alınan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşması", TBMM'deki kabul sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yasal zemin kazandı.

Bu kanunla birlikte iki ülke arasındaki savunma ve insani yardım köprülerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

OECD İSTANBUL MERKEZİ PROTOKOLÜ YENIİLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan ikinci kritik kanun ise küresel ekonomi yönetimiyle ilgili adımları içeriyor. İstanbul'da 10 Nisan 2025 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine İlişkin Protokol" onaylandı.

Söz konusu protokolün, hukuki açıdan 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi uygun bulundu.

Kaynak: AA