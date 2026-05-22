Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin Özgür Özel'i seçtiği 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedbiren göreve iade ederken, gözler mevcut yönetimin iki hafta içinde Yargıtay'a yapacağı temyiz başvurusuna ve partiyi bekleyen kritik hukuki sürece çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk siyasi tarihine geçecek en büyük hukuki ve siyasi krizlerden birini yaşıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturduğu 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay’ı "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) sebebiyle yapıldığı tarihten itibaren iptal etti.

Oy birliğiyle alınan bu tarihi karar doğrultusunda Özgür Özel başta olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme, Yargıtay süreci tamamlanıncaya kadar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki yönetim kadrolarının görevi üstlenmesine hükmetti.

'DELEGE İRADESİNE FESAT'

Gerekçeli kararda, kurultay sürecinde serbest seçim ilkelerinin ihlal edildiği ve "delege iradesinin fesada uğratıldığı" yer aldı. İptal zinciri yalnızca büyük kurultayla sınırlı kalmadı, 38. Kurultay'ın ardından gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile Özgür Çelik'in kazandığı 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi de hukuken geçersiz sayıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından CHP içi güç savaşı tamamen adliye koridorlarına taşınacak. Önümüzdeki süreçte partiyi bekleyen olası senaryolar şunlar:

1. İki Hafta İçinde Yargıtay'a Temyiz Başvurusu

Mevcut CHP yönetimisi ve davanın tarafları, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunabilecek. Dosya, nihai karar için Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesine gönderilecek.

2. Yargıtay Kararı Onayabilir

Yüksek Mahkeme, BAM 36. Hukuk Dairesi'nin kararını hukuka uygun bularak onaylarsa, Özgür Özel dönemi hukuken tamamen silinecek. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki eski yönetimin partiyi yeniden kurultaya götürmesi yasal zorunluluk haline gelecek.

3. Yargıtay Kararı Bozabilir

Yargıtay, mutlak butlan şartlarının oluşmadığına ya da delillerin yetersiz olduğuna kanaat getirirse kararı bozarak dosyayı yeniden yargılama için geri gönderebilecek. Bu durumda Özgür Özel ve mevcut parti organları görevlerine geri dönebilecek.

TEDBİRE İTİRAZ VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA HAMLESİ

Görevden uzaklaştırma kararına karşı mevcut CHP yönetiminin, "karar kesinleşmeden siyasi bir partinin yönetimine yargı yoluyla müdahale edilemeyeceği" argümanıyla tedbire itiraz ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki girişim başlatması bekleniyor. Ayrıca sürecin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yoluyla taşınması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

