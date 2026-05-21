Mahkemeden CHP Kurultayı İçin 'Mutlak Butlan' Kararı

Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hukuki ve siyasi deprem yaşanıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönetim meşruiyetini doğrudan kilitleyen tarihi bir ara karara imza attı. Mahkeme, Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut Parti Meclisi (PM) üyelerinin tamamının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

TÜM KURULTAYLAR VE ALINAN KARARLAR İPTAL

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi.

Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

KOLTUK KILIÇDAROĞLU'NUN

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı tedbir kararına göre, 2023 yılında yapılan kurultay davasında nihai hüküm verilene kadar parti yönetiminde "eski döneme dönüş" formülü işletilecek.

Temyiz Yolu Açık: Mahkemenin verdiği bu radikal karara karşı 2 hafta içinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilecek.

Tedbiren Geçici Yönetim: Üst mahkeme olan Yargıtay'ın kararı kesinleşene kadar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun dönemindeki Parti Meclisi üyeleri tedbiren görevi devralacak.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞKANLIĞINDA OLAĞANÜSTÜ MYK

Kararın genel merkeze ulaşmasının ardından, görevden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) acil olarak toplandı.

Toplantı devam ederken mevcut CHP kurmayları ve yöneticileri karara sert tepki göstererek, hukuki süreç tamamlanana kadar CHP Genel Merkez binasını asla terk etmeyeceklerini ve koltukları devretmeyeceklerini söyledi.

'GENEL MERKEZE GELİN' SEFERBERLİĞİ

Siyasi iradeye yargı eliyle müdahale edildiğini savunan CHP Ankara İl Başkanlığı, karar sonrası acil koduyla tüzük alarmı verdi. İl başkanlığı, Ankara'daki tüm ilçe örgütlerini ve Türkiye genelindeki tüm CHP üyelerini acil olarak CHP Genel Merkezi önüne çağırdı.

Özgür Özel’in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi.

Kaynak: Haber Merkezi