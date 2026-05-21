Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun ortak açıklamasına ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. İddiaya göre Yavaş, hazırlanan metindeki sert ifadelerin yumuşatılmasını istedi, yapılan değişiklik İmamoğlu kanadında rahatsızlık yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak görevde uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş adına önceki günlerde ortak bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamayla ilgili Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin tv100'de bomba bir iddia ortaya attı. Erkin'in aktardığı bilgiler şöyle:

"Geçen çarşamba Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ofisi ve Mansur Yavaş’ın birlikte saat 20.00’de paylaştığı paylaşımda, benim öğrendiğime göre, Mansur Yavaş’a gönderilen metin çok sert bir metinmiş. ‘Baş eğmeyiz, boyun eğmeyiz’ şeklinde çok sert bir metinmiş. Mansur Yavaş’ın çalışma grubu da bu metin için ‘Bu çok sert, daha birleştirici bir metin hazırlayalım’ yanıtını vermişler. Sonra daha yumuşak bir metin hazırlanmış, bu da İmamoğlu’na yakın isimler tarafından hoş karşılanmamış.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, sosyal medyadan şu ortak açıklamayı yapmıştı: "Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz. Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

