Kılıçdaroğlu Cephesinde 'Mutlak Butlan' Hareketliliği: Videolu Mesajın Nedeni Ortaya Çıktı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava devam ederken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Milliyet Haber Ajansı Sinan Burhan ve Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı neden yaptığına ilişkin tv100 ekranlarında bilgi verdi.

AÇIKLAMANIN 2 NEDENİ VAR

Burhan "Normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı mutlak butlan neticesine kadar bu açıklamayı yapmayacaktı. Bu videoyu yapmasında 2 neden var. Burcu Köksal'ın istifa etmesi, bazı CHP'li vekillerin istifa edip AK Parti'ye geçmesi ihtimali sonrası "bir yere gitmeyin, ben buradayım" dedi.

'MUTLAK BUTLAN GELİYOR'

Burhan, devamında şu ifadeleri kullandı: "Biz Özgür Bey'e muhalefet ediyoruz ama bizi kim derleyecek toplayacak diyen vekiller vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılma arayışına girenleri durdurmak için bu açıklamayı yaptı. Mutlak Butlan geliyor, değerlendirmem bu. Yargı bu kararı verirse eleştirenler gibi sahip çıkanlar da olacaktır. Partinin arınması gerekiyor. Partimiz temiz ellerde olacak, yolsuzluk yapanlardan arınacağız diyenler olacaktır.

Özgür Bey çıktı dedi ki, 'Yargı bize operasyon çekti.' Kemal Bey'e yakın isimlerden, 2Hırsızlığa göz yuman sizsiniz' diyenler de olacaktır. Mutlak Butlan ihtimali yükseldi ki Kemal Bey, bu bayrağa sahip çıkarız, buradayız mesajı verdi.

'100'E YAKIN VEKİL KEMAL BEY İLE HAREKET EDER'

Ankara'daki benim analizim şu: Mutlak Butlan çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu geri gelirse, 100'e yakın vekil Kemal Bey ile hareket eder. Yeni partinin finansmanını kim karşılayacak. Belediyelerden yardım alacağım deseniz, yolsuzluk soruşturmaları var. Hiçbir iş adamı gelip size bu ortamda destek olmaz. CHP'de şu kadar vekil, şu kadar belediye başkanı gidiyor dense de, vekiller ve belediye başkanlarının neredeyse tamamı CHP'de kalır. Benim gördüğüm Mutlak Butlan çıkarsa, Kılıçdaroğlu etrafında ciddi birikim olur. Özgür Özel ve ekibinin yeni partileri hazır. Alternatif bir merkez çalışmaları var."

AYTUNÇ ERKİN: KILIÇDAROĞLU, BEN ARTIK KILIÇLARI ÇEKTİM DİYOR

Aytunç Erkin'in konuya ilişkin aktardığı bilgilerse şöyle: "Bu video parti içi muhalefete başladım videosu. CHP içinde ben artık kılıçları çektim, bıçak kemiğe dayanmıştır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. CHP, mutlak butlanını kendisi yapsın. Özgür ve ekibinin istifa etmesini daha doğru olduğunu düşünen isimler var. Bu isimlerin bakışı da bu. 'Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez!' Birinci vurgu bu.

'KILIÇDAROĞLU BU VİDEODAN SONRA 2-3 TOPLANTI YAPTI'

Bu videodan sonra önemli 2-3 toplantı yaptı. İsimleri vermeyeceğim. Ama şu anda bir toplantı yapıyor. Haram lokma yemedim, arınma vurgusunu tekrar tekrar yapıyor. CHP için, Kemal Bey kendi mutlak butlanını yapsın diyorlar. Ama Deniz Baykal'ın ne günahı vardı o zaman diyenler de var Ankara'da. CHP'nin durumunu Kemal Bey ve Özgür Bey üzerinden okumamak lazım. CHP'nin kendi kodlarına dönmesi lazım değerlendirmesi daha hakim görüş.

Kemal Bey baktı ki, Saray ile görüştü iddiaları çıkması üzerine Kemal Bey net şekilde çıktı. Parti içine girdim, ben muhalefetin başındayım mesajını verdi. Bazı gazeteci arkadaşlar, CHP'de istifaların geleceğini de yazdılar. Ankara Milletvekili Deniz Demir'in istifa edeceğini söylediler. Deniz Demir yalanladı. Ama Deniz Demir de Kemal Bey'e yakın ve bağlı bir isim.

İstinaftan çıkacak kararı bekliyoruz. Özkan Yalım'ın ifadeleri de İstinaf'a gitti. Bakalım ne çıkacak. Yeni bir kavganın ateşlendiğini söyleyebiliriz. 3 Kasım 2023'e döndüğünde parti Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan."

