Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'

Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti'den istifa eden milleltvekili Ersin Beyaz hakkında aldığı kulis bilgilerini tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık'ta aktardı:

"Ersin Beyaz 2 milletvekiliyle beraber AK Parti’ye geçecek. Almış olduğum kulis bilgileri bu yönde. Kendisine sordum. ‘Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum, şu anda dinleniyorum’ dedi. Yanında 2 milletvekiliyle birlikte geçecek. Bu milletvekilleri İYİ Parti ve CHP’den. Bu hafta grup toplantısında olmasa bile gelecek hafta AK Parti’ye katılır."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Parti yönetimine yönelik 'vizyon eksikliği' ve 'pasif siyasi anlayış' eleştirilerinde bulunan Beyaz, siyasete millet adına devam edeceğini açıklamıştı.

