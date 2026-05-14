Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Yalım’ın CHP kurultay sürecine ilişkin iddialarının, 'mutlak butlan' davasını etkilemesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Uşak Belediye Başkanı seçilen ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Özkan Yalım, etkin pişmanlık talebinde bulunmasının ardından önceki gün bir ek ifade daha verdi.

tv100'ün haberine göre, kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen davayı etkileyebilecek iddialarda bulunan Yalım ifadesinde, kurultayda Özgür Özel’in kazanması için delege yakınlarını işe aldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Uşak belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

YALIM NE DEMİŞTİ?

Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat ifade veren Özkan Yalım, tv100 yorumcusu ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Kurultaydaki destekleri karşılığında delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk. Delegelerden gelen taleplerin karşılanması için özel bir ekip oluşturduk. Bu talepler genellikle işe alım üzerineydi. Genelin dışında talepler de olmuş ve karşılanmış olabilir. Ben Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri için bunu yaptım. Sadece ben değil başka milletvekilleri ve belediye başkanları da bu taleplerin karşılanması için çalıştık. Koordinatör Veli Ağbaba'ydı."

Özkan Yalım’la İlgili Çarpıcı Kurultay İddiası: 'Annesi ve Oğlunu Delege Yapmış'Özkan Yalım’la İlgili Çarpıcı Kurultay İddiası: 'Annesi ve Oğlunu Delege Yapmış'Güncel

Özkan Yalım Çorlu Cezaevi'ne Nakledildi: 'İtiraftan Sonra Silivri'de Kalması Çok Zorlaştı'Özkan Yalım Çorlu Cezaevi'ne Nakledildi: 'İtiraftan Sonra Silivri'de Kalması Çok Zorlaştı'Güncel

Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Mutlak butlan
Son Güncelleme:
Özkan Yalım’la İlgili Çarpıcı Kurultay İddiası: 'Annesi ve Oğlunu Delege Yapmış' Özkan Yalım’la İlgili Çarpıcı Kurultay İddiası
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Düğümü DNA Çözdü, 25 Yıllık Vahşi Cinayette Karar Kesinleşti Düğümü DNA Çözdü, 25 Yıllık Vahşi Cinayette Karar Kesinleşti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Fenerbahçe'de Seçimin Tarihi Netleşti Fenerbahçe'de Seçimin Tarihi Netleşti
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı