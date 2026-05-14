Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Uşak Belediye Başkanı seçilen ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Özkan Yalım, etkin pişmanlık talebinde bulunmasının ardından önceki gün bir ek ifade daha verdi.

tv100'ün haberine göre, kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen davayı etkileyebilecek iddialarda bulunan Yalım ifadesinde, kurultayda Özgür Özel’in kazanması için delege yakınlarını işe aldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Uşak belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

YALIM NE DEMİŞTİ?

Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat ifade veren Özkan Yalım, tv100 yorumcusu ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Kurultaydaki destekleri karşılığında delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk. Delegelerden gelen taleplerin karşılanması için özel bir ekip oluşturduk. Bu talepler genellikle işe alım üzerineydi. Genelin dışında talepler de olmuş ve karşılanmış olabilir. Ben Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri için bunu yaptım. Sadece ben değil başka milletvekilleri ve belediye başkanları da bu taleplerin karşılanması için çalıştık. Koordinatör Veli Ağbaba'ydı."

Kaynak: Haber Merkezi