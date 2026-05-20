CHP'ye 'Mutlak Butlan'da Kritik Gelişme! Özkan Yalım'ın İfadeleri Dava Dosyasına Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği 3 ifade, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine ulaştı.

YALIM'DAN 'ETKİN PİŞMANLIK' İFADELERİ

İstanbul Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamında 3 kez ifade vermişti. Başsavcılık, Yalım'ın söz konusu ifadelerini, kamuoyunda "mutlak butlan" olarak bilinen davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine göndermişti.

Yalım'ın ifadelerinin dava dosyasına girdiği ve dairenin, dosya üzerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

'MUTLAK BUTLAN' DAVASI

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultayın ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayının iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, "husumet yokluğu" nedeniyle reddine karar verilirken, dava istinafa taşınmıştı.

Başvuruda CHP’nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan 39. Olağan Kongre ve kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali istenmişti. Ayrıca, 38. Olağan Kurultayın "mutlak butlan" ile batıl olduğu gerekçesiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi