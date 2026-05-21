Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor
Aston Villa, SC Freiburg’u 3-0 yenerek şampiyon olurken, final öncesi sahaya giren kedi sosyal medyada gündem oldu.
Aston Villa, Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İngiliz temsilcisi, tam 30 yıl sonra yeniden kupa kaldırmanın sevincini yaşadı.
Final öncesi sahaya inen bir kedi taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sırayla kucaklanıp sevilen kedi, sosyal medyanın da gündemine düştü.
Çok sayıda kullanıcı, sevimli misafirin güzelliğine övgü yağdırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
