Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' Videosunun Şifreleri: Gazeteci Yarkadaş Tek Tek Anlattı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava devam ederken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım gündeme oturdu. Paylaşımında CHP'nin her türlü kirlilikten arınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir" dedi.

10 GÜN ERTELEMİŞ

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu eşit ağırlık programında Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' videosunun şifrelerini anlattı. Barış Yarkadaş’ın aktardığı detaylar şöyle:

"Kemal Bey ofise geldiğinde kimsenin videonun çekileceğinden haberi yok. Biraz görmek istemişti, yaklaşık 10 gün erteledi. Çalışma arkadaşlarına, ‘ben bir video çekeceğim’ diyor ve masasını kendi düzeltiyor, toparlıyor.

'LİYAKAT VURGUSU'

Her yönüyle mesajlar veren bir video çekiyor. Kurumsal bir ofis görüntüsü, arkada TBMM fotoğrafı, Türk bayrağı, kitaplar… Cumhuriyet Erdemdir, Ulusların Yükselişi, 77 Millete Yunusça Bakmak kitapları var. Ulusların Yükselişi daha çok liyakat sistemini anlatan, liyakatın çöküşüyle birlikte artık dejenerasyonun arttığı dönemi anlatan bir kitap.

Altta ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 100. Yılında Cumhuriyet kitabı var. Kristal bir bardak var. İnce bir şekilde oyulmuş ve el işçiliği ile yapılmış bir bardak. Her şey titizlikle hazırlanmış. Önünde dosyalar ve beyaz sayfalar var. Beyaz sayfalar ile birlikte temiz olmayı, arınmayı işaret ediyor. Dosyada da dikkat ederseniz çalışmalar var.

'BİR ÇAĞRI YAPIYOR'

Kemal Bey ellerini konuşma yaparken kullanır. Eliyle de bir otoritenin simgesi olarak olan biteni anlatıyor ve bir çağrı yapıyor. İlk Meclis’e yani CHP’nin köklerine vurgu yapıyor. TBMM’nin varlığına ve cumhuriyeti kuran parti olarak CHP’nin bir anlamda geçmişinden bir kesite gidiyor."

Kaynak: Haber Merkezi