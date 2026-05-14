Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu'

CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelir diye beklediği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de Köksal’ın AK Parti’ye geçişi hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Barış Yarkadaş, Burcu Köksal’ın bir süredir kafasının AK Parti’ye geçmek konusunda karışık olduğunu ve Ankara’da CHP’li isimlerle çeşitli görüşmeler yapmasının ardından AK Parti’te gittiğini aktardı. Yarkadaş, Burcu Köksal’ın AK Parti binasını ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin gerçekleştiğini aktardı.

'MUTLAK BUTLAN ÇIKAR DİYE BEKLİYORDU'

Barış Yarkadaş, “Burcu Köksal’ın gönlündeki aday Mansur Yavaş’tı. Belki de Burcu Köksal anladığım kadarıyla bir mutlak butlan çıkar, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelir diye bekliyordu. Hangi tarihte geçti Burcu Köksal? Ankara’da 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kurultayın ceza davasının görüşüldüğü gün. O gün tabii ki mutlak butlan çıkmayacaktı: Çünkü ceza davası” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Aytunç Erkin benzer iddiayı paylaştı: "Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişiyle Ankara siyasetini yakından bilen bir dostum dedi ki: Burcu Hanım butlan davasından umudu kesmişse AK Parti’ye geçecektir."

Afyonkarahisar Belediyesi'nde AK Parti Dönemi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önderliğinde Yeniden İnşa Edeceğiz'Afyonkarahisar Belediyesi'nde AK Parti Dönemi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önderliğinde Yeniden İnşa Edeceğiz'Güncel

Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye GeçiyorKulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye GeçiyorGüncel

Burcu Köksal Resmen AK Parti'de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan TaktıBurcu Köksal Resmen AK Parti'de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan TaktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burcu Köksal Mutlak butlan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Siyasette 'Transfer' Yoğunluğu: AK Parti’den 5 Belediye Başkanına Ret AK Parti’den 5 Belediye Başkanına Ret
Özlem Çerçioğlu'ndan Burcu Köksal Mesajı: 'Aynısını Yapacaklar' Çerçioğlu'ndan Burcu Köksal Mesajı, 'Aynısını Yapacaklar'
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Fenerbahçe'de Seçimin Tarihi Netleşti Fenerbahçe'de Seçimin Tarihi Netleşti
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı