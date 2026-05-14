Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de Köksal’ın AK Parti’ye geçişi hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Barış Yarkadaş, Burcu Köksal’ın bir süredir kafasının AK Parti’ye geçmek konusunda karışık olduğunu ve Ankara’da CHP’li isimlerle çeşitli görüşmeler yapmasının ardından AK Parti’te gittiğini aktardı. Yarkadaş, Burcu Köksal’ın AK Parti binasını ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin gerçekleştiğini aktardı.

'MUTLAK BUTLAN ÇIKAR DİYE BEKLİYORDU'

Barış Yarkadaş, “Burcu Köksal’ın gönlündeki aday Mansur Yavaş’tı. Belki de Burcu Köksal anladığım kadarıyla bir mutlak butlan çıkar, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelir diye bekliyordu. Hangi tarihte geçti Burcu Köksal? Ankara’da 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kurultayın ceza davasının görüşüldüğü gün. O gün tabii ki mutlak butlan çıkmayacaktı: Çünkü ceza davası” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Aytunç Erkin benzer iddiayı paylaştı: "Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişiyle Ankara siyasetini yakından bilen bir dostum dedi ki: Burcu Hanım butlan davasından umudu kesmişse AK Parti’ye geçecektir."

