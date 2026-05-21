30 Yıllık Hasret Sona Erdi: İstanbul'daki Finalde Zafer Aston Villa'nın

Aston Villa, Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İngiliz temsilcisi, tam 30 yıl sonra yeniden kupa kaldırmanın sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, ilk ciddi fırsatını 3. dakikada Morgan Rogers ile yakaladı. İngiliz ekibi aradığı golüyse 41. dakikada Youri Tielemans ile buldu. İlk yarının uzatma dakikalarında fark ikiye çıktı. 45+3’te John McGinn’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emiliano Buendia, uzak köşeye gönderdiği şık vuruşla skoru 2-0 yaptı.

RAKİBİNE FIRSAT TANIMADI

İkinci yarıda da kontrolü bırakmayan Aston Villa, 58. dakikada fişi çekti. Sol kanattan gelişen atakta Buendia’nın içeri çevirdiği topa dokunan Morgan Rogers, farkı üçe çıkardı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İngiliz temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. 1996’daki İngiltere Lig Kupası zaferinden sonra ilk kez kupa kazanan Aston Villa, Avrupa’daki üçüncü büyük başarısını elde etti.

