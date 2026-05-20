Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Yanıt: 'Duyarsam Yakıştırmam'

CHP lideri Özgür Özel, tartışma yaratan 'sarayda mermer olma' sözlerinin Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını söyledi. Özel ayrıca Kılıçdaroğlu için "Mahkeme kararıyla geleceğim dediğini duymadım, duysam da yakıştırmam" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısı yaptığı videoya ilişkin konuştu. Gazete Pencere'nin haberine göre Özgür Özel, "Bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin" sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemediğini ifade etti. Özel, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma" dedi.

Özel, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ağzından "Ben mahkeme kararıyla geleceğim" diye bir şey duymadığını söyledi ve "Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım" dedi.

'ÜMİT EDERİM'

Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: "O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim."

