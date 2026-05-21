Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı

Şüpheli ölümüyle uzun süredir gündemde olan Dorukhan Büyükışık dosyasında, HTS kayıtları ve yeni bilirkişi raporlarının ardından 'delillerin karartıldığı' tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 9 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'nin yakından takip ettiği Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir kırılma noktası yaşandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda yürütülen dosya kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde bu sabah şafak vakti eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı.

YENİ DELİLLER VE HTS KAYITLARI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın seyrini değiştiren teknik detayları paylaştı.

Bakan Gürlek, dosyaya giren yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda, geçmişte delillerin karartıldığına yönelik güçlü bulgulara ulaşıldığını aktardı.

Bu tespitlerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

'ÜZERİNİN ÖRTÜLMESINE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faili meçhul olayların aydınlatılması yönündeki güçlü iradesini hatırlatan Bakan Gürlek, adaletin tecellisi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.
Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür eden Gürlek, şu kararlı mesajı verdi:

"Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

İzmir merkezli operasyon kapsamında 9 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alma işlemlerinin ve adreslerdeki arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

