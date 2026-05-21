Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, magazin ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismi kapsayan büyük bir operasyon dalgası başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saat 07.00 itibarıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

2 İLDE 25 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Edinilen bilgilere göre, dijital materyallerin incelenmesi ve elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu madde kullandığı yönünde makul şüphe bulunan isimler hedef alındı.

Jandarma ekipleri, İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres, Muğla’da ise 1 adres olmak üzere toplam 25 farklı ikamete şafak operasyonu gerçekleştirdi.

16 İSİM GÖZALTINDA, 9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Düzenlenen operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı popüler sanatçılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 14 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan diğer 11 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ilk isimler şunlar oldu:

Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve işlemleri devam eden listedeki diğer isimler ise şu şekilde:

Serenay Sarıkaya, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer, Yasemin İkbal ve Semiha Bezek.

SAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Operasyonun ardından yazılı bir bilgilendirme yayımlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucuyla mücadelenin hem uluslararası ticaret hem de yerel kullanıcı bazında kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Başsavcılık açıklamasında, yakın dönemde deniz yoluyla ülkeye sokulmak istenen yüksek miktarda kokainin engellendiği ve imalathanelerin çökertildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna sevk edilerek biyolojik örneklerinin alınacağı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi