Bakan Gürlek'ten 'Suça Sürüklenen Çocuk' Mesajı: 'Cezasızlık Algısını Bitireceğiz'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artması için yol haritası çizdiğini belirten Bakan Gürlek, adliye, lojman, hakim, savcı, personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin de Gürlek, 15-18 yaş aralığındaki çocuklarla ilgili infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı.

ÇOCUKLAR İÇİN İNFAZ DÜZENLEMESİ

Suça sürüklenen çocukların yetişkinlerle aynı cezayı almasını sağlamak için gerekli düzenlemeyi yaptıklarını belirten Bakan Gürlek, şöyle devam etti: "Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden, sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz. Vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz 12. Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli. Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocuklara adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor."

OKULLARA SALDIRI

Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da zamanla bunların aileleri de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına alınması gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk" dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Bakan Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Tüm vatandaşların kayıt altına alınması yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bakan Gürlek ayrıca, sosyal medya platformlarına özellikle kimlik doğrulamayla giriş şeklinde düzenlemenin de ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA