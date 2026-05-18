Çağla Tuğaltay Cinayetinde Tarihi Kırılma: İlk Tabut Kilyos'ta Açıldı

Türkiye'nin en karanlık cinayetlerden biri olan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında tarihi bir kırılma yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada birimlerin yaptığı geriye dönük incelemelerde, cinayet döneminde şüpheli havuzunda yer alan ancak kendilerinden DNA örneği alınamadan hayatını kaybeden 5 kişi tespit edildi. Savcılık bu 5 isim için "fethi kabir" kararı verdi.

İLK MEZAR AÇILDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, listenin ilk sırasındaki isim, Tuğaltay ailesinin oturduğu binaya sadece 20 metre uzaklıktaki gecekonduda yaşayan ve ailesinin yıllarca sadece adını bilip soyadını öğrenemediği Lütfi Şerbetçi oldu.

2023 yılında vefat ettiği belirlenen Şerbetçi'nin Kilyos Mezarlığı'ndaki 376 numaralı mezarı, polis ekiplerince etrafı brandalarla kapatılarak açıldı ve tırnak altı DNA'sı ile karşılaştırılmak üzere örnekler alındı.

BODRUM KATTA GİZLİ KAN ARAYIŞI

Geçtiğimiz günlerde cinayetin işlendiği apartman ve çevresinde yapılan geniş kapsamlı keşif ve canlandırma işlemlerinin şok edici detayları da sızdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, apartmanın bodrum katındaki daireye inerek lüminol çalışması gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu özel kimyasal yöntem sayesinde, katilin 26 yıl önce cinayetin ardından bodrum kata inip burayı temizlemiş olma ihtimaline karşı, çıplak gözle görülmeyen mikroskobik kan izleri karanlıkta mavi ışık yardımıyla arandı.

CANLI ŞÜPHELİLERDEN KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Operasyon sadece mezarlarla sınırlı kalmadı. Geçen hafta mahallede o dönem yaşadığı kesinleşen ve hayatta olan bazı şüpheli isimlerin de kan örnekleri toplanmaya başlandı. Alınan bu biyolojik numuneler, Çağla'nın tırnakları altında bulunan katile ait erkek DNA profili ve mutfakta tespit edilen yabancı bir kişiye ait 3 adet net parmak izi ile laboratuvarda eşleştirilecek.

Kaynak: Habertürk