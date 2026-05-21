İBB Davası'nda 9 Kişiye Tahliye
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 414 sanıklı İBB Davası’nın 41’inci gününde ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, savcının tahliye istediği 5 isme ek olarak 4 sanığı daha dahil ederek toplam 9 tutuklu sanığın tahliye edilmesine hükmetti.
İstanbul40. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın 41'inci gününde yargılama tamamlandı.
SAVCI 5 SANIK İÇİN TAHLİYE İSTEDİ
Duruşma savcısı tahliyelere ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu’nun tahliyeleri talep edildi.
9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme, savcının mütalaası sonrası Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin ise 18 Haziran’da yapılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
